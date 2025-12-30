O estádio municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, recebe os últimos detalhes e melhorias para ser palco de jogos da Copa São Paulo de Futebol Junior 2026.
O local é uma das duas sedes da Copinha no Vale do Paraíba. A outra é na cidade de Taubaté, cujo grupo 22 conta com o time local mais o Botafogo-RJ, Águia de Marabá-PA e Estrela de Março-BA.
O estádio Dario Rodrigues Leite será palco do Grupo 21, que conta com o Atlético Guaratinguetá, Nacional do Amazonas, Juventude e o São José.
O primeiro jogo será no próximo domingo (4), às 13h, entre Atlético Guaratinguetá e Nacional do Amazonas. Às 15h jogam Juventude e São José. Veja aqui como ir aos jogos.
Com nova fachada, o estádio Dario Rodrigues Leite recebeu melhorias no gramado, nas arquibancadas, nos camarotes da imprensa e de transmissão e em outras dependências.