FUTEBOL

Estádio em Guará recebe melhorias para jogos da Copinha 2026

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Estádio municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá
Estádio municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá

O estádio municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, recebe os últimos detalhes e melhorias para ser palco de jogos da Copa São Paulo de Futebol Junior 2026.

O local é uma das duas sedes da Copinha no Vale do Paraíba. A outra é na cidade de Taubaté, cujo grupo 22 conta com o time local mais o Botafogo-RJ, Águia de Marabá-PA e Estrela de Março-BA.

O estádio Dario Rodrigues Leite será palco do Grupo 21, que conta com o Atlético Guaratinguetá, Nacional do Amazonas, Juventude e o São José.

O primeiro jogo será no próximo domingo (4), às 13h, entre Atlético Guaratinguetá e Nacional do Amazonas. Às 15h jogam Juventude e São José. Veja aqui como ir aos jogos.

Com nova fachada, o estádio Dario Rodrigues Leite recebeu melhorias no gramado, nas arquibancadas, nos camarotes da imprensa e de transmissão e em outras dependências.

