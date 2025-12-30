O estádio municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, recebe os últimos detalhes e melhorias para ser palco de jogos da Copa São Paulo de Futebol Junior 2026.

O local é uma das duas sedes da Copinha no Vale do Paraíba. A outra é na cidade de Taubaté, cujo grupo 22 conta com o time local mais o Botafogo-RJ, Águia de Marabá-PA e Estrela de Março-BA.