PERIGO

VALE: Motociclista entra em ciclovia e atropela idosa de 71 anos

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Vídeo mostra o momento do atropelamento
Vídeo mostra o momento do atropelamento

Um motociclista atropelou uma idosa de 71 anos em uma ciclovia na rua Pompeia, no bairro Vila Bela, em Guaratinguetá, no último sábado (27). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Vídeo gravado por câmeras de segurança mostra que a idosa caminhava pelo local, quando o motociclista surge em alta velocidade, invade a faixa e atinge a mulher.

Em seguida, o condutor se levanta e chega a caminhar até a vítima, que estava ferida. No entanto, o homem sobe na moto e foge sem prestar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa contou aos policiais que a moto era de pequeno porte e confirmou que o motorista saiu do local sem prestar socorro. O neto da vítima publicou o vídeo nas redes sociais para tentar identificar o motociclista.

A idosa foi levada à Santa Casa de Guaratinguetá, onde segue internada. O hospital disse que o estado de saúde dela é estável.

