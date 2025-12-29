A temporada 2026 do futebol brasileiro começa com a Copa São Paulo de Futebol Júnior já no dia 2 de janeiro. Mas, apesar dos ingressos para todos os jogos serem gratuitos, os bilhetes obrigatoriamente devem ser reservados com antecedência no site fpf.soudaliga.com.br. E todos os torcedores devem estar cadastrados.

Passo a passo para o cadastramento:

O cadastro deve ser realizado no site fpf.soudaliga.com.br que, quando acessado pela primeira vez, terá a opção ‘Cadastrar’ no menu superior. Preenchidos os dados solicitados, é necessário fazer a coleta da imagem facial, cuja validação pode demorar alguns segundos.