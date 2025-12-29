A temporada 2026 do futebol brasileiro começa com a Copa São Paulo de Futebol Júnior já no dia 2 de janeiro. Mas, apesar dos ingressos para todos os jogos serem gratuitos, os bilhetes obrigatoriamente devem ser reservados com antecedência no site fpf.soudaliga.com.br. E todos os torcedores devem estar cadastrados.
Passo a passo para o cadastramento:
O cadastro deve ser realizado no site fpf.soudaliga.com.br que, quando acessado pela primeira vez, terá a opção ‘Cadastrar’ no menu superior. Preenchidos os dados solicitados, é necessário fazer a coleta da imagem facial, cuja validação pode demorar alguns segundos.
Finalizado o cadastro, todos os jogos da Copinha estarão disponíveis na tela inicial de acordo com seus respectivos grupos e sedes, lembrando que o time joseense está no Grupo 21, com sede em Guaratinguetá.
Acessada a partida de interesse, o torcedor deverá escolher por ingressos no setor mandante ou visitante. Feita a reserva, ao acessar o seu ingresso o torcedor terá todas as informações para acesso ao jogo escolhido.
É possível reservar ingressos para até 5 pessoas por cadastro, porém todas elas precisam estar cadastradas previamente no site e incluídas na sua lista de convidados. Para tanto, acesse a área ‘Convidados’ na tela inicial e inclua o e-mail ou CPF do torcedor que receberá em seu perfil no site a notificação do convite que deverá ser aceito para obter o ingresso.