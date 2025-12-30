Com dezembro atropelando, entre confraternizações, balanços silenciosos e promessas paraesse novo ano, assisti e ouvi de muitas clientes e seguidoras umaconstatação mais frequente do que gostaria: não foi a falta de roupas que dificultou as escolhas na imagem ao longo do ano. Foi a falta de clareza.

Clareza sobre quem somos hoje. Sobre a imagem que queremos projetar.Sobre o estilo que desejamos expressar. Sobre a vida que estamos, de fato, construindo.