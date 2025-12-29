Bang-bang em Taubaté: um homem morreu a tiros e outros dois ficaram feridos na tarde desta segunda-feira (29), no bairro Jardim Gurilândia, em Taubaté, após perseguição a pé e ataque dentro de um bar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo testemunhas, as três vítimas estavam na rua, na altura do Largo do Saci, esquina com a Rua Pequeno Polegar, e correram para escapar dos atiradores, que estariam em um carro. Na tentativa de se esconder, elas entraram em um bar, mas foram perseguidas e baleadas.