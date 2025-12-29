30 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

Tarde de 'bang-bang' em Taubaté deixa um morto e dois feridos

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Bang-bang em Taubaté: um homem morreu a tiros e outros dois ficaram feridos na tarde desta segunda-feira (29), no bairro Jardim Gurilândia, em Taubaté, após perseguição a pé e ataque dentro de um bar.

Segundo testemunhas, as três vítimas estavam na rua, na altura do Largo do Saci, esquina com a Rua Pequeno Polegar, e correram para escapar dos atiradores, que estariam em um carro. Na tentativa de se esconder, elas entraram em um bar, mas foram perseguidas e baleadas.

Um homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional e para a UPA San Marino. Até a publicação desta matéria, não havia atualização oficial sobre o estado de saúde dos feridos.

Bang-bang em Taubaté: o que aconteceu no Jardim Gurilândia

O bang-bang em Taubaté ocorreu no Jardim Gurilândia e chamou a atenção de moradores pela movimentação e correria na rua. De acordo com relatos colhidos no local, os suspeitos se aproximaram em um veículo e a perseguição continuou até o interior do bar.

Casos recentes de violência na cidade também estão sob investigação. Veja, por exemplo: Polícia investiga execução em Taubaté após atirador descer de carro e ataque a tiros que deixou dois feridos em tentativa de homicídio.

Após o bang-bang em Taubaté, equipes de resgate encaminharam dois feridos para atendimento médico. Um deles foi levado ao Hospital Regional de Taubaté e o outro à UPA San Marino, referência para urgências na cidade. A polícia deve usar informações médicas e depoimentos para esclarecer a dinâmica do crime.

Em outra ocorrência registrada anteriormente pelo portal, um homem baleado chegou a ficar internado no Hospital Regional: Homem é baleado com três tiros após briga e segue internado.

Investigação e próximos passos

O caso do bang-bang em Taubaté deve ser investigado pela Polícia Civil, com coleta de depoimentos e busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o veículo e os autores. Até o momento, não há confirmação oficial de prisões relacionadas ao ataque desta segunda-feira (29).

Como denunciar: informações podem ser repassadas anonimamente ao Disque-Denúncia (181). Em situação de emergência, acione a Polícia Militar pelo 190.

