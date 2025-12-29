Bang-bang em Taubaté: um homem morreu a tiros e outros dois ficaram feridos na tarde desta segunda-feira (29), no bairro Jardim Gurilândia, em Taubaté, após perseguição a pé e ataque dentro de um bar.
Segundo testemunhas, as três vítimas estavam na rua, na altura do Largo do Saci, esquina com a Rua Pequeno Polegar, e correram para escapar dos atiradores, que estariam em um carro. Na tentativa de se esconder, elas entraram em um bar, mas foram perseguidas e baleadas.
Um homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional e para a UPA San Marino. Até a publicação desta matéria, não havia atualização oficial sobre o estado de saúde dos feridos.
Bang-bang em Taubaté: o que aconteceu no Jardim Gurilândia
O bang-bang em Taubaté ocorreu no Jardim Gurilândia e chamou a atenção de moradores pela movimentação e correria na rua. De acordo com relatos colhidos no local, os suspeitos se aproximaram em um veículo e a perseguição continuou até o interior do bar.
Após o bang-bang em Taubaté, equipes de resgate encaminharam dois feridos para atendimento médico. Um deles foi levado ao Hospital Regional de Taubaté e o outro à UPA San Marino, referência para urgências na cidade. A polícia deve usar informações médicas e depoimentos para esclarecer a dinâmica do crime.
Investigação e próximos passos
O caso do bang-bang em Taubaté deve ser investigado pela Polícia Civil, com coleta de depoimentos e busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o veículo e os autores. Até o momento, não há confirmação oficial de prisões relacionadas ao ataque desta segunda-feira (29).
Como denunciar: informações podem ser repassadas anonimamente ao Disque-Denúncia (181). Em situação de emergência, acione a Polícia Militar pelo 190.