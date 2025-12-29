O São José Basket atropelou o Osasco na noite desta segunda-feira (29), no ginásio Geodésio, em Osasco, na última rodada do primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). E, com o placar de 92 a 73, venceu com tranqulidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Desta maneira, os joseenses continuam em sétimo lugar, agora com 12 vitórias e sete derrotas. Já o time da Grande São Paulo está em 17º lugar, com quatro vitórias e 15 derrotas somadas.
Harrys, do Osasco, foi o cestinha do jogo com 25 pontos e, com 11 rebotes, ainda fez um duplo-duplo (dois dígitos em dois fundamentos). Com 18 pontos, Dos Santos foi o prinicpal pontuador joseense.
Agora, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, volta a jogar no dia 9 de janeiro, na abertura do returno, quando recebe o Paulistano, às 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.
Como foi o jogo
Em quadra, o São José mostrou toda a sua força ainda no primeiro quarto, com uma atuação impecável no ataque e na defesa. Desse modo, já abriu 20 pontos de frente, fechando o período em 32 a 12.
Veio o segundo quarto e o ritmo diminuiu um pouco, mas o time da região seguiu superior em quadra em alguns momentos. Nos minutos finais, o Osasco melhorou e venceu o período por 21 a 17. Assim, a vantagem joseense no intervalo era de 16 pontos: 49 a 33.
No segundo tempo, o Osasco começou melhor e tentou apertar um pouco mais para reduzir a vantagem e entrar no jogo. A diferença chegou a cair para 12 pontos, mas o São José reagiu e retomou a boa vantagem, que chegou aos 18 pontos: 72 a 54.
Nos últimos dez minutos, com a vitória bem encaminhada, os joseenses ainda conseguiram ampliar a vantagem e não deram chances aos donos da casa.