O São José Basket atropelou o Osasco na noite desta segunda-feira (29), no ginásio Geodésio, em Osasco, na última rodada do primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). E, com o placar de 92 a 73, venceu com tranqulidade.

Desta maneira, os joseenses continuam em sétimo lugar, agora com 12 vitórias e sete derrotas. Já o time da Grande São Paulo está em 17º lugar, com quatro vitórias e 15 derrotas somadas.