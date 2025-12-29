Zé Felipe comunicou nesta terça-feira (29) o fim do relacionamento com a cantora Ana Castela. O anúncio foi feito pelo próprio artista por meio de uma mensagem publicada nos stories do Instagram, na qual ele ressaltou que a separação ocorreu de forma tranquila e em comum acordo.

No texto, o cantor explicou que o término não teve relação com brigas ou desentendimentos. Segundo ele, a decisão foi tomada após conversa entre os dois, motivada pela escolha de seguirem caminhos diferentes. “Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho”, escreveu.