Zé Felipe comunicou nesta terça-feira (29) o fim do relacionamento com a cantora Ana Castela. O anúncio foi feito pelo próprio artista por meio de uma mensagem publicada nos stories do Instagram, na qual ele ressaltou que a separação ocorreu de forma tranquila e em comum acordo.
No texto, o cantor explicou que o término não teve relação com brigas ou desentendimentos. Segundo ele, a decisão foi tomada após conversa entre os dois, motivada pela escolha de seguirem caminhos diferentes. “Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho”, escreveu.
Zé Felipe afirmou ainda que o sentimento entre eles permanece. De acordo com o cantor, ele continua amando Ana Castela e acredita que o carinho seja recíproco, apesar da opção de ambos por encerrar o namoro.
Na mensagem, o artista também fez questão de agradecer à família da cantora, citando os ex-sogros e outros familiares. Ele destacou o período de convivência como um tempo de aprendizado e crescimento pessoal. “Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim”, afirmou.
Ao final do comunicado, Zé Felipe pediu respeito ao momento vivido pelos dois e solicitou que não sejam criadas especulações ou informações falsas nas redes sociais. “Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela”, declarou, dizendo que assume eventuais críticas.
O cantor encerrou desejando felicidade à ex-companheira e reforçando que o término aconteceu de maneira madura e respeitosa.