O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta vermelho de onda de calor para 39 cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, incluindo municípios como São José dos Campos, Taubaté, Cachoeira Paulista, Ubatuba e Caraguatatuba. O aviso meteorológico, classificado na cor vermelha, o mais severo da escala, está em vigor até pelo menos esta terça-feira (30).

O alerta indica temperaturas pelo menos 5 ºC acima da média histórica para o período, em sequência de dias de calor intenso que vêm sendo registrados na região desde antes do Natal. Esse cenário aumenta o risco de desconforto térmico e problemas de saúde, como desidratação e exaustão, especialmente entre idosos, crianças e portadores de doenças crônicas.