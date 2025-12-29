O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta vermelho de onda de calor para 39 cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, incluindo municípios como São José dos Campos, Taubaté, Cachoeira Paulista, Ubatuba e Caraguatatuba. O aviso meteorológico, classificado na cor vermelha, o mais severo da escala, está em vigor até pelo menos esta terça-feira (30).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O alerta indica temperaturas pelo menos 5 ºC acima da média histórica para o período, em sequência de dias de calor intenso que vêm sendo registrados na região desde antes do Natal. Esse cenário aumenta o risco de desconforto térmico e problemas de saúde, como desidratação e exaustão, especialmente entre idosos, crianças e portadores de doenças crônicas.
De acordo com o Inmet, as máximas previstas atingem cerca de 36 ºC a 38 ºC em municípios como São José dos Campos e Taubaté, enquanto no litoral as temperaturas também permanecem elevadas, como em Ubatuba e Caraguatatuba.
Tempestades.
Além do calor extremo, o Inmet também emitiu aviso de tempestades de grande intensidade para a mesma área abrangida pelo alerta vermelho. Esse segundo aviso meteorológico alerta para a possibilidade de chuvas fortes, raios, ventos intensos e alta voltagem de descargas elétricas, especialmente no período da tarde e início da noite, quando a instabilidade atmosférica tende a se intensificar.
Especialistas em meteorologia explicam que a combinação de massa de ar quente e umidade elevada aumenta a energia disponível na atmosfera, favorecendo a formação de nuvens carregadas e eventos severos de chuva isolada, potencialmente acompanhados de rajadas fortes de vento e até granizo em algumas áreas.