Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros após uma discussão envolvendo o ex-namorado da mãe. O crime ocorreu no domingo (28), e o autor dos disparos fugiu logo após a ação. A vítima foi identificada como Kristhian Santos Dantas.
O homicídio aconteceu em Porto Alegre, em via pública da rua Doutor Arno Horn, no bairro Restinga. Segundo a Polícia Civil, o adolescente foi atingido por dois tiros enquanto passava de bicicleta pelo local, nas proximidades da residência do suspeito.
Relatos de moradores indicam que houve um desentendimento entre a vítima e o suspeito ainda no mesmo dia. Testemunhas contaram que os disparos foram efetuados de forma intencional, sem chance de reação da vítima.
A avó do adolescente, Mari Cristina Rosa da Silva, afirmou que o jovem não teve tempo de se defender e que a situação causou comoção na comunidade. Segundo ela, o suspeito estaria armado e efetuou mais de um disparo, assustando moradores da região.
O autor do crime já foi identificado pela polícia e possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e ameaça. As investigações seguem para esclarecer a motivação do homicídio e localizar o suspeito.