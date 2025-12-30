Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros após uma discussão envolvendo o ex-namorado da mãe. O crime ocorreu no domingo (28), e o autor dos disparos fugiu logo após a ação. A vítima foi identificada como Kristhian Santos Dantas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio aconteceu em Porto Alegre, em via pública da rua Doutor Arno Horn, no bairro Restinga. Segundo a Polícia Civil, o adolescente foi atingido por dois tiros enquanto passava de bicicleta pelo local, nas proximidades da residência do suspeito.