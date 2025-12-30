A Justiça decidiu manter preso um advogado de 34 anos suspeito de homicídio e ocultação de cadáver. O homem é investigado por matar uma vítima ainda não identificada e queimar o corpo em um galpão abandonado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (29).

O crime teria ocorrido em uma área rural do Sol Nascente, no Distrito Federal. No domingo (28), um corpo carbonizado foi encontrado em um galpão abandonado, dando início às investigações conduzidas pela PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal).