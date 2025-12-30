A Justiça decidiu manter preso um advogado de 34 anos suspeito de homicídio e ocultação de cadáver. O homem é investigado por matar uma vítima ainda não identificada e queimar o corpo em um galpão abandonado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (29).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime teria ocorrido em uma área rural do Sol Nascente, no Distrito Federal. No domingo (28), um corpo carbonizado foi encontrado em um galpão abandonado, dando início às investigações conduzidas pela PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal).
Segundo a polícia, o principal suspeito foi flagrado no local pouco antes de uma perícia complementar, tentando ocultar restos mortais. Conforme os investigadores, ele utilizava um rastelo e um carrinho de mão para recolher fragmentos de ossos.
A PCDF apura se o crime tem ligação com um suposto ritual macabro. Registros policiais apontam que o advogado possui cerca de 30 passagens pela polícia, incluindo ocorrências por injúria, difamação e ameaça.
Ainda de acordo com a polícia, somente neste ano o suspeito foi detido por envolvimento em atos considerados macabros no cemitério de Taguatinga, onde teria violado túmulos e deixado objetos no interior das covas.
A vítima ainda não foi identificada. De forma preliminar, é descrita como um homem jovem, com aproximadamente 1,80 metro de altura, pele parda, cabelos ondulados e uma tatuagem nas costas. A Polícia Civil solicita que informações que possam ajudar na identificação ou sobre pessoas desaparecidas sejam repassadas pelo telefone 197.