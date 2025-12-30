A triatleta Erica Fox, de 55 anos, foi encontrada morta após permanecer desaparecida por mais de uma semana. A principal suspeita das autoridades é de que a morte tenha sido causada por um ataque de tubarão. O corpo foi localizado no fim de semana e o caso segue sob apuração.

O desaparecimento ocorreu enquanto a atleta nadava ao lado de outras pessoas em Lovers Point, na cidade de Pacific Grove, na Califórnia. Testemunhas relataram que ela participava de uma atividade aquática quando deixou de ser vista.