Uma jovem de 21 anos foi presa após atropelar e matar duas pessoas que trafegavam em uma motocicleta na madrugada de domingo (28). As vítimas morreram no local do acidente. A condutora foi detida e o caso passou a ser investigado pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O fato ocorreu na zona sul de São Paulo. As vítimas foram identificadas como Raphael Canuto Costa, de 21 anos, e Joyce Correa da Silva, de 22. Raphael era namorado da motorista presa, identificada como Geovanna Proque da Silva, também de 21 anos.