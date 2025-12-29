Uma jovem de 21 anos foi presa após atropelar e matar duas pessoas que trafegavam em uma motocicleta na madrugada de domingo (28). As vítimas morreram no local do acidente. A condutora foi detida e o caso passou a ser investigado pela polícia.
O fato ocorreu na zona sul de São Paulo. As vítimas foram identificadas como Raphael Canuto Costa, de 21 anos, e Joyce Correa da Silva, de 22. Raphael era namorado da motorista presa, identificada como Geovanna Proque da Silva, também de 21 anos.
Segundo apuração do programa Balanço Geral SP, a ocorrência teria sido motivada por uma discussão entre o casal. Amigos relataram que Raphael havia organizado um churrasco em casa sem convidar a namorada, o que teria provocado uma crise de ciúmes.
Após o desentendimento, Raphael saiu e foi até uma distribuidora, onde encontrou Joyce. Os dois decidiram dar uma volta de motocicleta. Em seguida, Geovanna teria saído de carro e iniciado uma perseguição ao casal.
Imagens de câmeras de segurança mostram que os veículos trafegavam em alta velocidade no momento do impacto. Com a colisão, a motocicleta ficou completamente destruída e as vítimas foram arremessadas, não resistindo aos ferimentos.
A jovem foi presa e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento.