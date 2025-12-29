Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na noite de sexta-feira (26). A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu.

O caso ocorreu em Erechim e vitimou Isabelly Vitória Ferenz. Conforme informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a adolescente estava em uma piscina e, ao sair da água, manuseou um equipamento ligado à rede elétrica, momento em que recebeu o choque.