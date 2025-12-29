30 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Isabelly, 16 anos, morre após levar choque ao deixar piscina

Por Da Redação | Erechim (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Isabelly Vitória Ferenz
Isabelly Vitória Ferenz

Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na noite de sexta-feira (26). A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu.

O caso ocorreu em Erechim e vitimou Isabelly Vitória Ferenz. Conforme informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a adolescente estava em uma piscina e, ao sair da água, manuseou um equipamento ligado à rede elétrica, momento em que recebeu o choque.

A equipe do Samu foi acionada, realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima ao hospital. Apesar dos esforços médicos, a morte foi confirmada. O velório de Isabelly Vitória Ferenz foi realizado na tarde de sábado (27).

