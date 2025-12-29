Uma bebê de quatro meses morreu após ser atingida por um veículo conduzido pelo próprio pai, em um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (23). A criança chegou a ser levada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso aconteceu em Gravataí, na Avenida Dorival Cândido, nas proximidades de uma oficina mecânica. Conforme relatos preliminares, o pai havia levado o carro para manutenção e, enquanto aguardava, retirou a filha do veículo, acomodando-a em um bebê-conforto próximo ao automóvel.
Ainda segundo as informações iniciais, em circunstâncias que serão apuradas, o homem manobrou o carro e acabou atingindo a criança. Em desespero, ele correu com a bebê até o Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, localizado nas imediações do local do acidente.
Apesar do rápido socorro, a equipe médica confirmou o óbito da criança. O pai foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento (DPA) de Gravataí para prestar depoimento.
A Polícia Civil irá investigar o caso para esclarecer a dinâmica do acidente e as responsabilidades envolvidas.