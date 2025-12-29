Uma bebê de quatro meses morreu após ser atingida por um veículo conduzido pelo próprio pai, em um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (23). A criança chegou a ser levada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Gravataí, na Avenida Dorival Cândido, nas proximidades de uma oficina mecânica. Conforme relatos preliminares, o pai havia levado o carro para manutenção e, enquanto aguardava, retirou a filha do veículo, acomodando-a em um bebê-conforto próximo ao automóvel.