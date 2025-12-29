Um caixão foi flagrado sendo levado pela correnteza de um arroio após as chuvas intensas registradas no município na tarde deste sábado (27). A cena chamou a atenção de moradores, foi gravada em vídeo e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e em aplicativos de mensagens.

O objeto foi visto no arroio Barnabé, na região da Parada 64, em Gravataí. As imagens mostram o caixão seguindo em direção ao rio Gravataí, aparentemente em bom estado de conservação, o que levantou dúvidas sobre sua origem.