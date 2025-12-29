01 de janeiro de 2026
SURREAL

Correnteza arrasta caixão e cena viraliza

Por Da Redação | Gravataí (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais reprodução
Correnteza arrasta caixão e cena viraliza
Correnteza arrasta caixão e cena viraliza

Um caixão foi flagrado sendo levado pela correnteza de um arroio após as chuvas intensas registradas no município na tarde deste sábado (27). A cena chamou a atenção de moradores, foi gravada em vídeo e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e em aplicativos de mensagens.

O objeto foi visto no arroio Barnabé, na região da Parada 64, em Gravataí. As imagens mostram o caixão seguindo em direção ao rio Gravataí, aparentemente em bom estado de conservação, o que levantou dúvidas sobre sua origem.

Até o momento, não há confirmação se o caixão estava vazio ou se continha algum material em seu interior. As circunstâncias que levaram o objeto ao curso d’água ainda não foram esclarecidas.

Também não há informações oficiais sobre o recolhimento do caixão ou sobre o acionamento de órgãos públicos, como a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, com especulações entre internautas. Até a última atualização, nenhuma autoridade havia se manifestado oficialmente sobre o episódio.

