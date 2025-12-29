Um caixão foi flagrado sendo levado pela correnteza de um arroio após as chuvas intensas registradas no município na tarde deste sábado (27). A cena chamou a atenção de moradores, foi gravada em vídeo e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e em aplicativos de mensagens.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O objeto foi visto no arroio Barnabé, na região da Parada 64, em Gravataí. As imagens mostram o caixão seguindo em direção ao rio Gravataí, aparentemente em bom estado de conservação, o que levantou dúvidas sobre sua origem.
Até o momento, não há confirmação se o caixão estava vazio ou se continha algum material em seu interior. As circunstâncias que levaram o objeto ao curso d’água ainda não foram esclarecidas.
Também não há informações oficiais sobre o recolhimento do caixão ou sobre o acionamento de órgãos públicos, como a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.
O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, com especulações entre internautas. Até a última atualização, nenhuma autoridade havia se manifestado oficialmente sobre o episódio.