A morte de Andreia Duque da Cunha, de 17 anos, vítima de um grave acidente de trânsito na noite de domingo (28), gerou forte comoção em São José dos Campos, especialmente entre fiéis da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Canindu 1, onde ela atuava como coroinha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Desde a confirmação do falecimento, mensagens de despedida e solidariedade tomaram as redes sociais. Amigos, familiares e moradores do bairro lamentaram a perda precoce da jovem, descrita como educada, sorridente e muito querida na comunidade.
“Ainda sem acreditar. Que Jesus conforte o coração de todos os familiares”, escreveu uma amiga. “Vá em paz, Andreia. Você foi importante para mim”, publicou outro amigo. “A rua não vai ser mais a mesma sem o seu sorriso”, comentou uma moradora.
O acidente ocorreu na avenida General Motors, no distrito de Eugênio de Melo, e envolveu uma motocicleta e um ônibus. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h20 e encontrou duas vítimas no local. O condutor da moto, de 18 anos, foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Municipal da Vila Industrial. Andreia, que estava na garupa, não resistiu aos ferimentos.
A adolescente completaria 18 anos no próximo dia 15 de janeiro. A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e investiga as circunstâncias da colisão.
Velório e sepultamento
O velório aconteceu nesta segunda-feira (29), na Urbam, na região leste da cidade. O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no bairro Santana, zona norte.
A tragédia reacende o debate sobre segurança viária em São José dos Campos e deixa a cidade em luto pela perda de uma jovem com a vida interrompida de forma abrupta.