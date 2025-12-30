A morte de Andreia Duque da Cunha, de 17 anos, vítima de um grave acidente de trânsito na noite de domingo (28), gerou forte comoção em São José dos Campos, especialmente entre fiéis da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Canindu 1, onde ela atuava como coroinha.

Desde a confirmação do falecimento, mensagens de despedida e solidariedade tomaram as redes sociais. Amigos, familiares e moradores do bairro lamentaram a perda precoce da jovem, descrita como educada, sorridente e muito querida na comunidade.