Carine Gilda Caroline Silva Rosa, 30 anos, morreu neste último sábado (27), em Jacareí. O sepultamento aconteceu neste domingo (28), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Tão jovem, Carine enfrentou problemas de saúde e partiu cedo. Nas redes sociais, muitos lamentaram e ressaltaram a pouca idade dela.