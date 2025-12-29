01 de janeiro de 2026
LUTO

Adeus, Carine; aos 30 anos, partiu jovem no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Carine Gilda Caroline Silva Rosa, 30 anos
Carine Gilda Caroline Silva Rosa, 30 anos

Carine Gilda Caroline Silva Rosa, 30 anos, morreu neste último sábado (27), em Jacareí. O sepultamento aconteceu neste domingo (28), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Tão jovem, Carine enfrentou problemas de saúde e partiu cedo. Nas redes sociais, muitos lamentaram e ressaltaram a pouca idade dela.

Claudio Santos desejou força aos familiares. "Meus sentimentos aos amigos e familiares que descanse em paz tão jovem, que triste..!!!", escreveu.

Cleusa Marcondes também lamentou. "Pois é com a chegada da cantinho emagrecedora sendo usada sem controle médico, muitos ainda irão , e muitas doenças aparececerao descontroladamente. Inclusive muitos casos de câncer", escreveu.

Comentários

