Carine Gilda Caroline Silva Rosa, 30 anos, morreu neste último sábado (27), em Jacareí. O sepultamento aconteceu neste domingo (28), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Tão jovem, Carine enfrentou problemas de saúde e partiu cedo. Nas redes sociais, muitos lamentaram e ressaltaram a pouca idade dela.
Claudio Santos desejou força aos familiares. "Meus sentimentos aos amigos e familiares que descanse em paz tão jovem, que triste..!!!", escreveu.
Cleusa Marcondes também lamentou. "Pois é com a chegada da cantinho emagrecedora sendo usada sem controle médico, muitos ainda irão , e muitas doenças aparececerao descontroladamente. Inclusive muitos casos de câncer", escreveu.