Viviane da Silva Moraes Queiroz morreu neste último domingo (28), em Jacareí, aos 36 anos. Ela foi sepultada no início da tarde desta segunda-feira (29), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Tão jovem, alegre e amante da música, Viviane fez parte da orquestra de Jacareí. E, apesar do luto, da dor e da extrema tristeza de parentes e amigos, deixará grandes lembranças.
Nas redes sociais, o clima era de total comoção. Maria Furtado lamentou muito e exaltou a qualidade do dom que ela tinha para a música. "Que triste! Eu era fã já assisti sua participação na orquestra aqui de Jacareí no Teatro Suassuna! Lembro de cada nota musical que ecoou naquele espaço, foi mágico! Família, meus sentimentos!", disse.
Enedina Rezende desejou forças ao pai da menina. "Meus sentimentos a toda família em especial ao Sr Ariovaldo ,um pai zeloso que educou todas na igreja. Agora cantará face a face pra Jesus e pra sua mãe biológica no céu", escreveu.