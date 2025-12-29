Viviane da Silva Moraes Queiroz morreu neste último domingo (28), em Jacareí, aos 36 anos. Ela foi sepultada no início da tarde desta segunda-feira (29), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tão jovem, alegre e amante da música, Viviane fez parte da orquestra de Jacareí. E, apesar do luto, da dor e da extrema tristeza de parentes e amigos, deixará grandes lembranças.