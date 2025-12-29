01 de janeiro de 2026
OBITUÁRIO

Adeus Aparecida Bueno, aos 69 anos, em SJC

Divulgação

APARECIDA BUENO DOS SANTOS
Idade: 69
Data de falecimento: 29/12/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 30/12/2025 16:00

LUIZ APARECIDO VIANA
Idade: 69
Data de falecimento: 29/12/2025
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 30/12/2025 13:00

LAURINDA MARCOMINI SILVERIO
Idade: 94
Data de falecimento: 29/12/2025
Velório: OUTRAS CIDADES
Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE BARUERI/SP- 30/12/2025 12:00

CREUZA RODRIGUES ROLIM
Idade: 80
Data de falecimento: 29/12/2025
Velório: HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 30/12/2025 11:00

MESSIAS BATISTA DOS SANTOS
Idade: 81
Data de falecimento: 29/12/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 30/12/2025 11:00

MARIA BENEDITA TEIXEIRA
Idade: 90
Data de falecimento: 29/12/2025
Velório: OUTRAS CIDADES
Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. CONCEIÇÃO OUROS/MG- 30/12/2025 10:00

FRANCISCA DE AQUINO LIMA DE OLIVEIRA
Idade: 93
Data de falecimento: 29/12/2025
Velório: URBAM SALA 6
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 30/12/2025 08:30

JAILSON PAES DE LIRA
Idade: 52
Data de falecimento: 29/12/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 30/12/2025 08:00

SANDRA HELENA DE OLIVEIRA MONTEIRO PETIZ
Idade: 71
Data de falecimento: 29/12/2025
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 29/12/2025 18:00

JOSE DA SILVA
Idade: 72
Data de falecimento: 28/12/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/12/2025 16:30

MARIA APARECIDA GONZAGA RIBEIRO
Idade: 85
Data de falecimento: 29/12/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/12/2025 16:15

