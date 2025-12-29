A Polícia Civil investiga a denúncia de importunação s3xu@l envolvendo um médico que atuava na UPA Maranduba, em Ubatuba, no Litoral Norte.
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, uma mulher de 34 anos procurou a polícia na tarde de sábado (27) e registrou boletim de ocorrência relatando ter sido vítima do crime após atendimento médico na unidade.
Ainda de acordo com a SSP, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O médico citado na denúncia negou as acusações e afirmou que realizou apenas exames físicos compatíveis com a queixa apresentada pela paciente.
O caso foi registrado como importunação s3xu@l na Delegacia de Polícia de Ubatuba. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para o esclarecimento dos fatos.
Médico é afastado preventivamente
Em nota oficial, a Prefeitura de Ubatuba confirmou que tomou conhecimento da denúncia envolvendo “possível assédio” praticado por um médico da UPA Maranduba. Segundo a administração municipal, diante da gravidade da situação, o profissional foi afastado de suas atividades de forma preventiva e foi instaurado um processo interno de sindicância.
A prefeitura informou ainda que o caso foi encaminhado às autoridades competentes e que acompanha a investigação conduzida pela Polícia Civil. No comunicado, o município ressaltou que não tolera qualquer forma de violência ou desrespeito, especialmente contra mulheres, e destacou que a apuração será realizada de maneira imparcial, com garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme prevê a legislação.
As investigações seguem em andamento.