A Polícia Civil investiga a denúncia de importunação s3xu@l envolvendo um médico que atuava na UPA Maranduba, em Ubatuba, no Litoral Norte.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, uma mulher de 34 anos procurou a polícia na tarde de sábado (27) e registrou boletim de ocorrência relatando ter sido vítima do crime após atendimento médico na unidade.