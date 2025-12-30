30 de dezembro de 2025
PEDRA DO BAÚ

Adeus, Luiz: quem era o atleta de paraglider que morreu no Vale

Por Jesse Nascimento | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
A morte do atleta Luiz Henrique de Oliveira Schaefer, de 33 anos, durante a prática de paraglider, causou comoção no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), no complexo da Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, um dos pontos mais conhecidos do país para esportes de aventura.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luiz realizava um salto na modalidade BASE jump/paraglider a partir do chamado ponto Q9 (Ponto Base Ferrata) quando, logo após o salto, teria ocorrido uma falha no equipamento, provocando a perda de controle do voo.

Testemunhas relataram que o atleta ainda colidiu contra diversas rochas do complexo antes de ficar preso em uma área de difícil acesso, o que exigiu uma operação especializada de resgate.

Resgate complexo mobilizou helicóptero Águia

Por conta do terreno íngreme e das condições do local, as equipes dos Bombeiros utilizaram técnicas de salvamento em altura e contaram com o apoio do Helicóptero Águia, da Polícia Militar. Após o resgate, foi constatado o óbito no local.

Luiz Henrique era conhecido entre praticantes de esportes radicais e acumulava experiência em atividades de aventura. Nas redes sociais, amigos e colegas de esporte prestaram homenagens, destacando a paixão dele pelo voo livre e pela natureza.

As circunstâncias exatas da falha no equipamento ainda devem ser analisadas.

