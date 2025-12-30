A morte do atleta Luiz Henrique de Oliveira Schaefer, de 33 anos, durante a prática de paraglider, causou comoção no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), no complexo da Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, um dos pontos mais conhecidos do país para esportes de aventura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luiz realizava um salto na modalidade BASE jump/paraglider a partir do chamado ponto Q9 (Ponto Base Ferrata) quando, logo após o salto, teria ocorrido uma falha no equipamento, provocando a perda de controle do voo.