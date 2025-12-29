01 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

Homem é preso após ameaçar mulher e prender filha em casa em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Divulgação/PM
Armas e munições apreendidas com o suspeito
Armas e munições apreendidas com o suspeito

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ameaçar a mulher e manter a filha dentro de casa contra a sua vontade, na região leste de São José dos Campos. O suspeito foi detido na noite de domingo (28), por volta de 21h35.

Policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica na zona leste de São José. Eles receberam a informação de que o autor estaria com uma arma de fogo.

No local, os policiais foram informados pela vítima de que seu marido encontrava-se extremamente agressivo e que mantinha a filha deles no interior da residência contra sua vontade.

Os policiais ingressaram no imóvel e, no momento da abordagem, o agressor ofereceu resistência, sendo necessário emprego da arma de incapacitação neuromuscular para contê-lo e algemá-lo.

Em vistoria no interior do imóvel, foram localizadas 13 munições intactas e seis deflagradas de calibre .38, além de três cartuchos deflagrados de calibre .12, bem como uma carabina de pressão.

Segundo a PM, o filho do casal também havia sido ameaçado com uma faca pelo autor.

A ocorrência foi apresentada na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e o agressor foi autuado por resistência. Já nos crimes de violência doméstica e posse ilegal de munição ele constou como investigado, sendo liberado para responder em liberdade.

