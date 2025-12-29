Um homem foi preso pela Polícia Militar após ameaçar a mulher e manter a filha dentro de casa contra a sua vontade, na região leste de São José dos Campos. O suspeito foi detido na noite de domingo (28), por volta de 21h35.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica na zona leste de São José. Eles receberam a informação de que o autor estaria com uma arma de fogo.