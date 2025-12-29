Um homem foi preso pela Polícia Militar após ameaçar a mulher e manter a filha dentro de casa contra a sua vontade, na região leste de São José dos Campos. O suspeito foi detido na noite de domingo (28), por volta de 21h35.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica na zona leste de São José. Eles receberam a informação de que o autor estaria com uma arma de fogo.
No local, os policiais foram informados pela vítima de que seu marido encontrava-se extremamente agressivo e que mantinha a filha deles no interior da residência contra sua vontade.
Os policiais ingressaram no imóvel e, no momento da abordagem, o agressor ofereceu resistência, sendo necessário emprego da arma de incapacitação neuromuscular para contê-lo e algemá-lo.
Em vistoria no interior do imóvel, foram localizadas 13 munições intactas e seis deflagradas de calibre .38, além de três cartuchos deflagrados de calibre .12, bem como uma carabina de pressão.
Segundo a PM, o filho do casal também havia sido ameaçado com uma faca pelo autor.
A ocorrência foi apresentada na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e o agressor foi autuado por resistência. Já nos crimes de violência doméstica e posse ilegal de munição ele constou como investigado, sendo liberado para responder em liberdade.