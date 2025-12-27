Depois de dias de calor recorde, cidades do Vale do Paraíba enfrentaram chuva de granizo, ventos intensos, queda de árvores e casas destelhadas no fim da tarde deste sábado (27). A mudança brusca no tempo ocorreu com a chegada de áreas de instabilidade sobre a região.
Em São José dos Campos, as rajadas de vento foram fortes em diferentes bairros. Houve registro de granizo principalmente nas regiões do Parque Industrial e do 31 de Março. Até o início da noite, não havia confirmação oficial de quedas de árvores ou outros danos de maior gravidade.
Já em Caçapava, o temporal provocou estragos mais significativos. De acordo com informações preliminares, 11 árvores caíram até as 18h22. Três ocorrências chamaram atenção nos seguintes pontos:
Rodovia João do Amaral Gurgel, em frente ao supermercado Shibata;
Rotatória próxima ao Sesi e ao ginásio municipal;
Rua Oliveira China, no bairro Jardim Maria Elmira.
No Jardim Maria Elmira, várias casas foram destelhadas devido às rajadas de vento, e há registros de falta de energia elétrica em alguns bairros do município.
Calor histórico.
O episódio de instabilidade veio logo após a região registrar novo recorde de calor em 2025. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Taubaté atingiu 37,2°C neste sábado (27), a maior temperatura do ano, pelo terceiro dia consecutivo, na estação de referência.
A combinação de calor intenso com a entrada de instabilidades favorece a formação de temporais localizados, com potencial para ventos fortes, granizo e chuva intensa, cenário que marcou o início da noite em cidades do Vale do Paraíba.