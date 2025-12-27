Depois de dias de calor recorde, cidades do Vale do Paraíba enfrentaram chuva de granizo, ventos intensos, queda de árvores e casas destelhadas no fim da tarde deste sábado (27). A mudança brusca no tempo ocorreu com a chegada de áreas de instabilidade sobre a região.

Em São José dos Campos, as rajadas de vento foram fortes em diferentes bairros. Houve registro de granizo principalmente nas regiões do Parque Industrial e do 31 de Março. Até o início da noite, não havia confirmação oficial de quedas de árvores ou outros danos de maior gravidade.

Já em Caçapava, o temporal provocou estragos mais significativos. De acordo com informações preliminares, 11 árvores caíram até as 18h22. Três ocorrências chamaram atenção nos seguintes pontos: