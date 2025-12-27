31 de dezembro de 2025
NO VALE

Depois do calor, temporal com granizo e ventos provoca estragos

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Chuva forte em São José
Chuva forte em São José

Depois de dias de calor recorde, cidades do Vale do Paraíba enfrentaram chuva de granizo, ventos intensos, queda de árvores e casas destelhadas no fim da tarde deste sábado (27). A mudança brusca no tempo ocorreu com a chegada de áreas de instabilidade sobre a região.

Em São José dos Campos, as rajadas de vento foram fortes em diferentes bairros. Houve registro de granizo principalmente nas regiões do Parque Industrial e do 31 de Março. Até o início da noite, não havia confirmação oficial de quedas de árvores ou outros danos de maior gravidade.

Já em Caçapava, o temporal provocou estragos mais significativos. De acordo com informações preliminares, 11 árvores caíram até as 18h22. Três ocorrências chamaram atenção nos seguintes pontos:

Rodovia João do Amaral Gurgel, em frente ao supermercado Shibata;

Rotatória próxima ao Sesi e ao ginásio municipal;

Rua Oliveira China, no bairro Jardim Maria Elmira.

No Jardim Maria Elmira, várias casas foram destelhadas devido às rajadas de vento, e há registros de falta de energia elétrica em alguns bairros do município.

Calor histórico.

O episódio de instabilidade veio logo após a região registrar novo recorde de calor em 2025. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Taubaté atingiu 37,2°C neste sábado (27), a maior temperatura do ano, pelo terceiro dia consecutivo, na estação de referência.

A combinação de calor intenso com a entrada de instabilidades favorece a formação de temporais localizados, com potencial para ventos fortes, granizo e chuva intensa, cenário que marcou o início da noite em cidades do Vale do Paraíba.

