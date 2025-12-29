Um homem de 33 anos morreu após sofrer uma queda de parapente na Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, nesta segunda-feira (29).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Luiz Henrique de Oliveira Schaefer. O relato policial informa que, durante o voo, ele perdeu o controle do equipamento e caiu.
Segundo relatos, como informou o Corpo de Bombeiros, a vítima colidiu diversas vezes contra as rochas do complexo da Pedra do Baú, vindo a ficar enroscada em local de difícil acesso.
Os bombeiros, com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, empregaram técnicas de salvamento em altura, realizando a retirada do corpo do praticante. Segundo a polícia, o homem já estava sem vida no momento do socorro, em razão da gravidade dos ferimentos causados pelo impacto da queda.
Até o momento, as causas do acidente não foram esclarecidas. As circunstâncias que levaram à queda do parapentista serão investigadas pelas autoridades competentes. O caso foi registrado e segue sob apuração.