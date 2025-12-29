Um homem de 33 anos morreu após sofrer uma queda de parapente na Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, nesta segunda-feira (29).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Luiz Henrique de Oliveira Schaefer. O relato policial informa que, durante o voo, ele perdeu o controle do equipamento e caiu.