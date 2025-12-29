01 de janeiro de 2026
PEDRA DO BAÚ

Parapentista de 33 anos morre após queda durante voo na região

Por Da redação | São Bento do Sapucaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Local do acidente fatal
Local do acidente fatal

Um homem de 33 anos morreu após sofrer uma queda de parapente na Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, nesta segunda-feira (29).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Luiz Henrique de Oliveira Schaefer. O relato policial informa que, durante o voo, ele perdeu o controle do equipamento e caiu.

Segundo relatos, como informou o Corpo de Bombeiros, a vítima colidiu diversas vezes contra as rochas do complexo da Pedra do Baú, vindo a ficar enroscada em local de difícil acesso.

Os bombeiros, com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, empregaram técnicas de salvamento em altura, realizando a retirada do corpo do praticante. Segundo a polícia, o homem já estava sem vida no momento do socorro, em razão da gravidade dos ferimentos causados pelo impacto da queda.

Até o momento, as causas do acidente não foram esclarecidas. As circunstâncias que levaram à queda do parapentista serão investigadas pelas autoridades competentes. O caso foi registrado e segue sob apuração.

