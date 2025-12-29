ITBI

A Prefeitura de Taubaté espera arrecadar R$ 2 milhões a mais por ano com a redução da isenção do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). A informação foi repassada à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).

Isenção

Anteriormente, em Taubaté, todas as transmissões imobiliárias previstas em contratos da Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida eram isentas do ITBI. Após decreto editado no início de outubro pelo prefeito Sérgio Victor (Novo), a isenção passou a alcançar apenas famílias com renda de até dois salários mínimos.