Zona Azul
Por mês, em média, 1.440 multas são expedidas em Taubaté para motoristas que deixaram de pagar para estacionar na Zona Azul. O dado foi fornecido pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Multas
Segundo a Prefeitura, de janeiro a outubro de 2025, foram registradas 14.404 multas pelo não pagamento do sistema de estacionamento rotativo.
Receita
Pelo contrato, a Prefeitura fica com 41% do faturamento bruto da concessionária Estapar. Internamente, 99,95% do valor vai para a Secretaria de Mobilidade Urbana e 0,05% para o Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté).
Aplicação
Segundo a Prefeitura, os valores recebidos "são direcionados para custear as despesas da Secretaria de Mobilidade Urbana, abrangendo as atividades operacionais, manutenção, insumos e pessoal".