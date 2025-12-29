Zona Azul

Por mês, em média, 1.440 multas são expedidas em Taubaté para motoristas que deixaram de pagar para estacionar na Zona Azul. O dado foi fornecido pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).

Multas

Segundo a Prefeitura, de janeiro a outubro de 2025, foram registradas 14.404 multas pelo não pagamento do sistema de estacionamento rotativo.