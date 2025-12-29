30 de dezembro de 2025
BALANÇO

Por mês, Taubaté multa 1,4 mil motoristas por não pagar Zona Azul

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMT
Segundo a Prefeitura, de janeiro a outubro de 2025, foram registradas 14.404 multas pelo não pagamento do sistema de estacionamento rotativo
Zona Azul
Por mês, em média, 1.440 multas são expedidas em Taubaté para motoristas que deixaram de pagar para estacionar na Zona Azul. O dado foi fornecido pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).

Multas
Segundo a Prefeitura, de janeiro a outubro de 2025, foram registradas 14.404 multas pelo não pagamento do sistema de estacionamento rotativo.

Receita
Pelo contrato, a Prefeitura fica com 41% do faturamento bruto da concessionária Estapar. Internamente, 99,95% do valor vai para a Secretaria de Mobilidade Urbana e 0,05% para o Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté).

Aplicação
Segundo a Prefeitura, os valores recebidos "são direcionados para custear as despesas da Secretaria de Mobilidade Urbana, abrangendo as atividades operacionais, manutenção, insumos e pessoal".

