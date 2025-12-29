30 de dezembro de 2025
REDE MUNICIPAL

Espera por atendimento psiquiátrico em Taubaté chega a 8 meses

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMT
No Caps i (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil), segundo a Prefeitura, espera por primeira consulta tem mais de 150 crianças e adolescentes
Psiquiatra
A espera por uma consulta com psiquiatra na rede municipal de Taubaté pode chegar a oito meses. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).

Caps i
No Caps i (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil), o tempo médio de espera para o agendamento e a realização da primeira consulta é de 8 meses, segundo a Prefeitura. A fila de espera para primeira consulta tem 158 crianças e adolescentes, e para retorno tem 307.

Caps 2
No Caps 2 (Centro de Atenção Psicossocial), que atende adultos, o tempo médio de espera para o agendamento e a realização da primeira é de 4 meses.

Caps AD 3
No Caps AD 3 (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas), o tempo médio de espera para o agendamento e a realização da primeira consulta é de 30 dias.

Profissionais
Segundo a Prefeitura, a Área da Saúde Mental e Deficiências conta com seis médicos psiquiatras, e está à espera de um sétimo profissional. "Pretende-se realizar novas contratações e, no momento, estudam-se as formas possíveis", afirmou a Prefeitura.

