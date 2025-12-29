Psiquiatra

A espera por uma consulta com psiquiatra na rede municipal de Taubaté pode chegar a oito meses. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).

Caps i

No Caps i (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil), o tempo médio de espera para o agendamento e a realização da primeira consulta é de 8 meses, segundo a Prefeitura. A fila de espera para primeira consulta tem 158 crianças e adolescentes, e para retorno tem 307.