A Justiça do Estado de São Paulo determinou que a Sabesp restabeleça, de forma imediata, o fornecimento de água no município de Igaratá. A decisão foi proferida nesta segunda-feira (29), pelo juiz Jaime Henriques da Costa, da Vara do Plantão Judicial de Guarulhos, em ação movida pela Prefeitura de Igaratá.

Segundo o processo, o município enfrenta um desabastecimento generalizado de água há mais de uma semana, situação que, de acordo com a decisão, coloca em risco a saúde pública e compromete práticas básicas de higiene, preparo de alimentos e limpeza doméstica, essenciais à dignidade da população.