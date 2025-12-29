A Polícia Civil investiga os dois condutores envolvidos no acidente que causou a morte da adolescente Andreia Duque da Cunha, de 17 anos. Ela estava na garupa de uma moto que colidiu em um ônibus na região leste de São José dos Campos. A jovem morreu no local do acidente.
Andreia atuava como coroinha da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Canindu 1, na região norte de São José. A morte da adolescente causou forte comoção entre fiéis e moradores do bairro.
“Que Deus a receba de braços abertos e tenham a certeza que ela cumpriu o propósito dela aqui na terra. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares e amigos”, disse Andreia Cristina.
“Que triste, senhor! Que Deus com sua infinita bondade, amor e misericórdia, venha confortar e consolar os pais e toda família, nesse momento de tanta dor! Tão jovenzinha, só sinto, sinto muito”, afirmou Cenira Damazio.
O velório de Andreia aconteceu nesta segunda-feira (29), na Urbam, na região leste da cidade. O sepultamento foi realizado às 15h30, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no bairro Santana, na zona norte de São José.
Investigação
O caso é investigado pela Polícia Civil de São José, que registrou a ocorrência como homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor.
Os investigadores irão apurar a conduta dos motoristas envolvidos no acidente, o que dirigia o ônibus e o motociclista que levava Andreia na garupa. O rapaz de 18 anos ficou ferido e foi socorrido.
O grave acidente de trânsito aconteceu na avenida General Motors, na região do distrito de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos, na noite desse domingo (28).
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h20 para atender a uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e um ônibus, com vítimas.
No local, equipes de Resgate e da Unidade Avançada do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento a duas vítimas: o condutor da moto, de 18 anos, e a vítima fatal, de 17 anos – Andreia faria 18 anos no próximo dia 15 de janeiro.
Acidente
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus da Viação Piracicabana, de 45 anos, relatou que trafegava pela região da ponte do bairro Vista Verde, sentido à avenida Juscelino Kubitschek, e manteve “procedimento padrão de segurança, checando constantemente os retrovisores esquerdo e direito” antes de entrar na avenida.
Logo após completar a manobra, o motorista disse ter ouvido um barulho “muito forte”, que supôs tratar-se de “possível quebra da roda ou componente do veículo, dada a intensidade do ruído”.
Ele estacionou o ônibus e desceu do veículo. Na parte traseira do veículo, constatou a presença de uma motocicleta e de uma pessoa, ambas caídas no solo, além de um homem posicionado parcialmente sob a parte dianteira do ônibus.
Tratava-se do motociclista de 18 anos, que havia sido arrastado pelo veículo, segundo o boletim de ocorrência. Ele sofreu escoriações diversas pelo corpo e sobreviveu ao acidente.
O motociclista foi socorrido pela ambulância do Samu e encaminhado ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, para atendimento médico.
A Polícia Civil pediu exames ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi enviado ao distrito policial da área, que encaminhará as investigações. A conduta dos dois motoristas – do ônibus e da moto – será analisada pelos policiais. A dinâmica do acidente também será esclarecida.