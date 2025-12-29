A Polícia Civil investiga os dois condutores envolvidos no acidente que causou a morte da adolescente Andreia Duque da Cunha, de 17 anos. Ela estava na garupa de uma moto que colidiu em um ônibus na região leste de São José dos Campos. A jovem morreu no local do acidente.

Andreia atuava como coroinha da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Canindu 1, na região norte de São José. A morte da adolescente causou forte comoção entre fiéis e moradores do bairro.