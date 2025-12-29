Quatro detentos foram presos em flagrante após a morte brutal de um colega de cela durante um motim interno na Penitenciária 1 de Potim, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu na sexta-feira (26) e é investigado pela Polícia Civil. A vítima foi identificada como Fagner Falcão de Oliveira Silva, de 36 anos.
Segundo informações apuradas, Fagner foi atacado no pátio da unidade prisional com objetos cortantes. O detento teve órgãos retirados durante a agressão, em um episódio de extrema violência que causou forte repercussão dentro e fora do sistema prisional. Outros dois presos, de 40 e 45 anos, ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.
Após o ataque, uma mensagem foi deixada em uma das paredes da penitenciária fazendo referência ao chamado “novo cangaço”, termo associado a ações criminosas violentas praticadas por quadrilhas armadas, principalmente em cidades do interior.
A Penitenciária 1 de Potim é conhecida por abrigar detentos ligados a facções rivais e por concentrar presos que não integram o PCC (Primeiro Comando da Capital). De acordo com informações preliminares, a divisão entre grupos e a ausência de lideranças internas capazes de mediar conflitos podem ter contribuído para a escalada da violência. Fontes ouvidas afirmam que episódios dessa gravidade não são comuns na unidade.
Em nota oficial, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que quatro homens, com idades entre 31 e 40 anos, foram detidos no mesmo dia, suspeitos de participação direta no homicídio. O caso foi registrado e segue sob investigação para esclarecer a dinâmica do crime e as motivações do ataque.
A Secretaria de Administração Penitenciária também acompanha o caso e deve apurar eventuais falhas de segurança e protocolos internos da unidade.