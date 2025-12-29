Quatro detentos foram presos em flagrante após a morte brutal de um colega de cela durante um motim interno na Penitenciária 1 de Potim, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu na sexta-feira (26) e é investigado pela Polícia Civil. A vítima foi identificada como Fagner Falcão de Oliveira Silva, de 36 anos.

Segundo informações apuradas, Fagner foi atacado no pátio da unidade prisional com objetos cortantes. O detento teve órgãos retirados durante a agressão, em um episódio de extrema violência que causou forte repercussão dentro e fora do sistema prisional. Outros dois presos, de 40 e 45 anos, ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.