30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PERIGO

Veículo pega fogo e incêndio mobiliza bombeiros em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Bombeiros durante atendimento ao veículo
Bombeiros durante atendimento ao veículo

Um carro pegou fogo e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba, na tarde desta segunda-feira (29), na avenida Alagoas, no bairro Indaiá, por volta das 13h46.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o princípio de incêndio já havia sido controlado.

Mesmo assim, a equipe realizou procedimentos de segurança, incluindo o desligamento da bateria do veículo e o saneamento de um vazamento de combustível, evitando novos riscos.

Após a atuação dos bombeiros, o local foi deixado em segurança, ficando o veículo sob os cuidados da proprietária. Ninguém ficou ferido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários