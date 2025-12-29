Um carro pegou fogo e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba, na tarde desta segunda-feira (29), na avenida Alagoas, no bairro Indaiá, por volta das 13h46.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o princípio de incêndio já havia sido controlado.