A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) confirmou que a bandeira tarifária de janeiro de 2026 será verde.

Isso significa que não haverá custo adicional na conta de energia elétrica dos brasileiros no primeiro mês do ano.

