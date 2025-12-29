A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) confirmou que a bandeira tarifária de janeiro de 2026 será verde.
Isso significa que não haverá custo adicional na conta de energia elétrica dos brasileiros no primeiro mês do ano.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Diferente do que acontece quando a classificação das contas leva a bandeira amarela ou vermelha, a verde não adiciona um valor extra por quilowatt-hora (kWh) consumido, ou seja, o consumidor pagará apenas a tarifa padrão da sua distribuidora, sem custos extras relacionados ao sistema de bandeiras.
O sistema sairá da bandeira amarela, vigente até 31 de dezembro de 2025, para a verde no dia 1º de janeiro por conta das boas condições hídricas do momento.
Embora as chuvas tenham ficado abaixo da média histórica em alguns períodos, os níveis dos reservatórios das hidrelétricas em novembro e dezembro foram suficientes para garantir a geração de energia sem depender tanto das usinas termoelétricas, que são mais caras.
A medida evita cobranças extras que estavam sendo aplicadas para cobrir custos de geração mais altos, o que ocasiona alívio financeiro para as famílias.
Mesmo sem taxas extras, autoridades recomendam evitar desperdícios para manter o orçamento familiar equilibrado. Entre as dicas de economia, destacam-se:
- evitar abrir e fechar a geladeira sem necessidade e garantir que a borracha de vedação esteja realizando bom fechamento;
- trocar lâmpadas antigas por modelos de LED, mais econômicos;
- evitar o uso de ar-condicionado por longos períodos;
- desplugar aparelhos da tomada, mesmo em stand-by, os aparelhos ainda consomem energia;
- juntar quantidade de roupas para lavar e passar de uma vez; usar a capacidade máxima da máquina de lavar;
- utilizar aparelhos eletrodomésticos que apresentam no selo Inmetro de economia de energia a indicação “A”, ou seja, com maior economia.