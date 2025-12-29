Estudantes de cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte embarcam para a Irlanda, na próxima sexta-feira (2), para intercâmbio do programa Prontos pro Mundo, do governo estadual. Eles fazem parte de um grupo de 46 estudantes contemplados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O embarque será no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Segundo a pasta, esse é o primeiro embarque do ano e também a primeira vez que alunos do Ensino Médio da rede estadual de ensino viajam para a Irlanda por meio do programa. Os 46 estudantes vêm de 36 cidades paulistas, entre elas Ilhabela e São José dos Campos.
O governo estadual informou que levará 1.000 estudantes a países de língua inglesa para uma viagem de três meses, anualmente. Durante este período, os adolescentes são hospedados por famílias anfitriãs e matriculados em high school – etapa semelhante ao Ensino Médio.
SERVIÇO
Primeiro embarque do Prontos pro Mundo em 2026
Data: sexta-feira, 2 de janeiro de 2026
Horário: vôo: às 20h59
Embarque: até 17h59
Encontro entre estudantes antes do embarque: 16h
Local: Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos