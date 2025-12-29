Estudantes de cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte embarcam para a Irlanda, na próxima sexta-feira (2), para intercâmbio do programa Prontos pro Mundo, do governo estadual. Eles fazem parte de um grupo de 46 estudantes contemplados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O embarque será no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Segundo a pasta, esse é o primeiro embarque do ano e também a primeira vez que alunos do Ensino Médio da rede estadual de ensino viajam para a Irlanda por meio do programa. Os 46 estudantes vêm de 36 cidades paulistas, entre elas Ilhabela e São José dos Campos.