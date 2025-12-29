30 de dezembro de 2025
PRÊMIO DE R$ 1 BI

Últimos dias para apostar na Mega da Virada; cuidado com golpes

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Tomaz Silva/Agência Brasil
Apostas simples custam R$ 6
Estão abertas até quarta-feira (31), às 20h, as apostas para interessados em concorrer à premiação da Mega da Virada.

O prêmio de R$ 1 bilhão é o maior da história das loterias no Brasil e será sorteado às 22h do último dia de 2025 com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Como apostar

As apostas podem ser realizadas nas 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país, ou ainda pelos canais digitais das Loterias Caixa ou pelo Internet Banking.

O valor para registrar uma aposta simples, com seis números, é de R$ 6.

Alerta contra sites falsos

Golpistas estão aproveitando a premiação para lucrar por meio de páginas falsas que simulam apostas.

A Caixa reforça que o único meio seguro para apostas digitais é o site oficial das Loterias Caixa.

O uso de plataformas fraudulentas pode resultar no roubo de dados pessoais e prejuízo financeiro, já que as apostas nesses locais não são registradas no sistema oficial.

