Estão abertas até quarta-feira (31), às 20h, as apostas para interessados em concorrer à premiação da Mega da Virada.

O prêmio de R$ 1 bilhão é o maior da história das loterias no Brasil e será sorteado às 22h do último dia de 2025 com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Como apostar