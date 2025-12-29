O edital para a contratação das câmeras de monitoramento do programa Muralha Paulista para o Vale do Paraíba deve ser republicado em janeiro de 2026, após ser suspenso no final de novembro deste ano. A licitação acumula atrasos desde 2023.

A previsão é do governador em exercício do estado de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), em entrevista à TV Vanguarda nesta segunda-feira (29).