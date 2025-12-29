O CFJ (Conselho da Justiça Federal) liberou o pagamento de R$ 2,3 bilhões destinados a aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS que venceram ações judiciais contra o órgão.

O montante faz parte de um lote total de R$ 2,8 bilhões, que também inclui verbas para servidores públicos federais, beneficiando mais de 152 mil segurados da Previdência Social.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Quem tem direito