30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Monteiro Lobato abre processo seletivo de nível médio

Por Da redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Monteiro Lobato anunciou a abertura do processo seletivo, visando a contratação temporária de profissionais sob o regime CLT.

As inscrições seguem até o dia 16 de janeiro de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O certame é organizado pelo Instituto Aplicativa e oferece oportunidades para preenchimento imediato e formação de cadastro de reserva, com validade de um ano após a homologação.

Vagas e Remunerações

As oportunidades contemplam nível médio e técnico de escolaridade:

  • Fiscal de obras e postura (01 vaga): Salário de R$ 2.198,29. Exige ensino médio completo e noções de urbanismo.
  • Merendeira (02 vagas): Salário de R$ 1.729,69. Exige ensino médio completo.
  • Auxiliar de enfermagem (cadastro de reserva): Salário de R$ 2.263,37. Exige curso técnico e registro ativo no COREN.

Além dos vencimentos, a prefeitura oferece benefícios como vale-transporte e cesta básica.

Inscrições e Provas

Os interessados devem se inscrever pelo site www.institutoaplicativa.org.br.

A taxa de participação é de R$ 45 com vencimento do boleto previsto para o último dia de inscrições.

A seleção será realizada por meio de uma prova objetiva, agendada para o dia 25 de janeiro de 2026, em Monteiro Lobato.

O exame abordará questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos de cada área.

Acessibilidade

O edital assegura a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Candidatos que necessitem de condições especiais para a realização da prova, como lactantes, devem formalizar o pedido e enviar a documentação necessária durante o período de inscrição.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários