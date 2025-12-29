A Prefeitura de Monteiro Lobato anunciou a abertura do processo seletivo, visando a contratação temporária de profissionais sob o regime CLT.
As inscrições seguem até o dia 16 de janeiro de 2026.
O certame é organizado pelo Instituto Aplicativa e oferece oportunidades para preenchimento imediato e formação de cadastro de reserva, com validade de um ano após a homologação.
Vagas e Remunerações
As oportunidades contemplam nível médio e técnico de escolaridade:
- Fiscal de obras e postura (01 vaga): Salário de R$ 2.198,29. Exige ensino médio completo e noções de urbanismo.
- Merendeira (02 vagas): Salário de R$ 1.729,69. Exige ensino médio completo.
- Auxiliar de enfermagem (cadastro de reserva): Salário de R$ 2.263,37. Exige curso técnico e registro ativo no COREN.
Além dos vencimentos, a prefeitura oferece benefícios como vale-transporte e cesta básica.
Inscrições e Provas
Os interessados devem se inscrever pelo site www.institutoaplicativa.org.br.
A taxa de participação é de R$ 45 com vencimento do boleto previsto para o último dia de inscrições.
A seleção será realizada por meio de uma prova objetiva, agendada para o dia 25 de janeiro de 2026, em Monteiro Lobato.
O exame abordará questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos de cada área.
Acessibilidade
O edital assegura a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.
Candidatos que necessitem de condições especiais para a realização da prova, como lactantes, devem formalizar o pedido e enviar a documentação necessária durante o período de inscrição.