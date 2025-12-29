Policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) recuperaram uma motocicleta furtada na tarde deste domingo (28), em Taubaté.

O veículo foi localizado após uma denúncia enviada à corporação para averiguar a presença de uma moto abandonada no bairro Jabuticabeiras.

