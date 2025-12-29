30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DENÚNCIA ANÔNIMA

Polícia recupera moto furtada em Taubaté; veículo foi abandonado

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Moto furtada foi localizada no bairro Jabuticabeiras
Moto furtada foi localizada no bairro Jabuticabeiras

Policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) recuperaram uma motocicleta furtada na tarde deste domingo (28), em Taubaté.

O veículo foi localizado após uma denúncia enviada à corporação para averiguar a presença de uma moto abandonada no bairro Jabuticabeiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegarem à via pública indicada, os policiais confirmaram que a motocicleta constava como furtada no sistema.

O veículo foi apreendido e encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil para os procedimentos de restituição ao proprietário. Ninguém foi preso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários