OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
SUSPEITO

Ameaça de bomba em carro mobiliza grupo de elite da PM em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
Artefato foi encontrado em um carro
Artefato foi encontrado em um carro

Um objeto preso à porta de um carro causou correria, isolamento de ruas e a mobilização de equipes especiais da Polícia Militar na noite de sábado (27), em Campos do Jordão.

O caso aconteceu por volta das 21h50, no bairro Recanto Dubieux, quando um morador encontrou um artefato com luz piscando grudado no lado do motorista do seu veículo.

De acordo com o relato, o proprietário do carro contou à polícia que tinha comprado o veículo havia menos de uma semana. Naquele dia, ele esteve em Santo Antônio do Pinhal e, ao voltar para Campos do Jordão, parou para comer com a esposa e os netos.

Quando saiu de uma lanchonete e foi até o carro, percebeu o objeto estranho na porta e chamou a Polícia Militar.

Por precaução, os policiais isolaram a área, afastaram pedestres e moradores e acionaram o Departamento de Trânsito, a Defesa Civil e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), grupo de elite da PM. O trânsito no entorno foi bloqueado até que fosse seguro liberar o local.

Os especialistas do grupo antibomba usaram uma carga para destruir o objeto. Depois da verificação, ficou confirmado que não se tratava de uma bomba de verdade. Apesar de ter fios e um circuito elétrico, o artefato não tinha material explosivo e não oferecia risco de detonação.

Com a área segura, o carro foi liberado e devolvido ao proprietário ainda no local. Ninguém ficou ferido e o caso foi registrado apenas para documentação do ocorrido. A polícia vai apurar como o objeto foi colocado no veículo e quem pode ter sido o responsável pela falsa ameaça.

