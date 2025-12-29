Um objeto preso à porta de um carro causou correria, isolamento de ruas e a mobilização de equipes especiais da Polícia Militar na noite de sábado (27), em Campos do Jordão.

O caso aconteceu por volta das 21h50, no bairro Recanto Dubieux, quando um morador encontrou um artefato com luz piscando grudado no lado do motorista do seu veículo.