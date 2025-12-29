30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RÉVEILLON

Eventos gratuitos marcam fim do ano no Litoral Norte

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação Cláudio Gomes/PMC
Imagem ilustratitva
Imagem ilustratitva

As cidades do Litoral Norte paulista prepararam uma programação especial para a celebração do verão e das festividades de fim de ano.

Cerca de 500 mil turistas são esperados para os primeiros dias de 2026, o que deve manter a ocupação hoteleira próxima de 100% e gerar milhares de empregos temporários nos setores de comércio, gastronomia e serviços.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programação por cidade

Caraguatatuba:  O município conta com shows  até terça-feira (30).

Nesta segunda-feira (29), a atração é o grupo Circuladô de Fulô e na terça, o grupo Samprazer.

Ubatuba: O festival ubaterá segue até o dia 4 de janeiro de 2026.

O show desta terça-feira (30) fica por conta da banda Jota Quest, enquanto a virada de ano (31) será comandada pela dj Bárbara Labres.

No dia 2 de janeiro, a apresentação musical fica por conta de Nando Reis.

São Sebastião e Ilhabela: As festividades ocorrem em praias diferentes, com foco em artistas locais, valorização da cultura e identidade.

Para atender ao público, as prefeituras disponibilizam telões, pontos de hidratação, ambulâncias e reforço no policiamento integrado.

Além disso, em toda a região foram adotados fogos de artifício silenciosos, medida voltada à proteção de animais, idosos, bebês e pessoas com transtorno do espectro autista.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários