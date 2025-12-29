As cidades do Litoral Norte paulista prepararam uma programação especial para a celebração do verão e das festividades de fim de ano.
Cerca de 500 mil turistas são esperados para os primeiros dias de 2026, o que deve manter a ocupação hoteleira próxima de 100% e gerar milhares de empregos temporários nos setores de comércio, gastronomia e serviços.
Programação por cidade
Caraguatatuba: O município conta com shows até terça-feira (30).
Nesta segunda-feira (29), a atração é o grupo Circuladô de Fulô e na terça, o grupo Samprazer.
Ubatuba: O festival ubaterá segue até o dia 4 de janeiro de 2026.
O show desta terça-feira (30) fica por conta da banda Jota Quest, enquanto a virada de ano (31) será comandada pela dj Bárbara Labres.
No dia 2 de janeiro, a apresentação musical fica por conta de Nando Reis.
São Sebastião e Ilhabela: As festividades ocorrem em praias diferentes, com foco em artistas locais, valorização da cultura e identidade.
Para atender ao público, as prefeituras disponibilizam telões, pontos de hidratação, ambulâncias e reforço no policiamento integrado.
Além disso, em toda a região foram adotados fogos de artifício silenciosos, medida voltada à proteção de animais, idosos, bebês e pessoas com transtorno do espectro autista.