A Sabesp atualizou nesta segunda-feira (29) o status do fornecimento de água em cidades do Vale do Paraíba que enfrentam instabilidades.
A companhia utiliza caminhões-pipa para garantir o atendimento emergencial enquanto realiza ajustes operacionais e monitora a recuperação dos sistemas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Situação por município
As interrupções afetam no momento quatro cidades da região por motivos distintos:
Caçapava: o abastecimento está em processo de normalização após a interrupção no bombeamento causada por falta de energia elétrica no domingo (28).
A previsão é que o serviço seja restabelecido plenamente ao longo desta segunda-feira.
Santo Antônio do Pinhal, Igaratá e Arapeí: estas cidades registram oscilações no fornecimento devido às altas temperaturas e ao aumento expressivo no consumo de água. Equipes realizam ajustes técnicos para estabilizar a rede.
Canais de atendimento
Nas demais cidades da região atendidas pela Sabesp, a operação segue dentro da normalidade.
A empresa orienta os consumidores a utilizarem a água de forma consciente e disponibiliza suporte para casos emergenciais através de seus canais oficiais.
Telefone: 0800 055 0195.
WhatsApp: (11) 3388-8000.
Agência Virtual: www.sabesp.com.br.