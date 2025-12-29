A Sabesp atualizou nesta segunda-feira (29) o status do fornecimento de água em cidades do Vale do Paraíba que enfrentam instabilidades.

A companhia utiliza caminhões-pipa para garantir o atendimento emergencial enquanto realiza ajustes operacionais e monitora a recuperação dos sistemas.

Situação por município