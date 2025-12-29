30 de dezembro de 2025
FALTA DE ÁGUA

Sabesp mobiliza caminhões-pipa para abastecimento no Vale

Por Luyse Camargo | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Sabesp atualizou nesta segunda-feira (29) o status do fornecimento de água em cidades do Vale do Paraíba que enfrentam instabilidades.

A companhia utiliza caminhões-pipa para garantir o atendimento emergencial enquanto realiza ajustes operacionais e monitora a recuperação dos sistemas.

Situação por município

As interrupções afetam no momento quatro cidades da região por motivos distintos:

Caçapava: o abastecimento está em processo de normalização após a interrupção no bombeamento causada por falta de energia elétrica no domingo (28).

A previsão é que o serviço seja restabelecido plenamente ao longo desta segunda-feira.

Santo Antônio do Pinhal, Igaratá e Arapeí: estas cidades registram oscilações no fornecimento devido às altas temperaturas e ao aumento expressivo no consumo de água. Equipes realizam ajustes técnicos para estabilizar a rede.

Canais de atendimento

Nas demais cidades da região atendidas pela Sabesp, a operação segue dentro da normalidade.

A empresa orienta os consumidores a utilizarem a água de forma consciente e disponibiliza suporte para casos emergenciais através de seus canais oficiais.

Telefone: 0800 055 0195.
WhatsApp: (11) 3388-8000.
Agência Virtual: www.sabesp.com.br.

