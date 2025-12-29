A Polícia Civil de São José dos Campos investiga o caso de um idoso de 72 anos agredido dentro de um condomínio no Jardim Nova República, na região sul da cidade. A vítima permanece internada em estado grave.

O boletim de ocorrência aponta que a agressão aconteceu na madrugada de 25 de dezembro, na rua Confrade João Pereira dos Santos. O registro foi feito no 3º Distrito Policial e o caso segue sob apuração.