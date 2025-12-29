A Polícia Civil de São José dos Campos investiga o caso de um idoso de 72 anos agredido dentro de um condomínio no Jardim Nova República, na região sul da cidade. A vítima permanece internada em estado grave.
O boletim de ocorrência aponta que a agressão aconteceu na madrugada de 25 de dezembro, na rua Confrade João Pereira dos Santos. O registro foi feito no 3º Distrito Policial e o caso segue sob apuração.
Segundo o relato registrado na delegacia, a filha da vítima procurou a Polícia Civil e informou que o próprio filho de 28 anos, neto do idoso, teria cometido a agressão ao avô. Ainda de acordo com a versão apresentada, o idoso caiu ao chão e bateu a cabeça, e a agressão continuou mesmo após a queda.
A declarante relatou ainda que o suspeito estaria embriagado no momento da agressão. O boletim informa que o idoso foi internado em estado grave em um hospital da região da Vila Industrial.
A agressão foi registrada como lesão corporal, com autoria conhecida. A Polícia Civil requisitou exame ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi encaminhado para apreciação do delegado responsável, que pode solicitar novas diligências e documentos médicos para aprofundar a apuração.
Na investigação, a Polícia Civil deve ouvir familiares e possíveis pessoas que tenham presenciado ou tomado conhecimento do episódio, além de analisar laudos e relatórios médicos sobre o estado de saúde do idoso. A depender do resultado dos exames e do quadro clínico, a tipificação pode ser reavaliada no curso do procedimento.