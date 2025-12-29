30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Ladrão de farmácia é preso em Taubaté e itens são devolvidos

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem roubou mil reais do caixa da farmácia
Homem roubou mil reais do caixa da farmácia

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (29), após roubar uma farmácia na região central de Taubaté.

A ação foi realizada por equipes do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O roubo ocorreu por volta das 4h45, quando o homem entrou no estabelecimento e, simulando estar armado, anunciou o assalto.

Ele subtraiu mil reais em dinheiro do caixa e um desodorante antes de fugir.

De posse das características físicas e vestimentas do suspeito, os policiais iniciaram o patrulhamento e localizaram o autor nas proximidades.

Durante a abordagem, todo o valor roubado e o produto foram recuperados.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de plantão da Polícia Civil.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários