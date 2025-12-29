Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (29), após roubar uma farmácia na região central de Taubaté.

A ação foi realizada por equipes do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

