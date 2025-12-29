Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (29), após roubar uma farmácia na região central de Taubaté.
A ação foi realizada por equipes do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
O roubo ocorreu por volta das 4h45, quando o homem entrou no estabelecimento e, simulando estar armado, anunciou o assalto.
Ele subtraiu mil reais em dinheiro do caixa e um desodorante antes de fugir.
De posse das características físicas e vestimentas do suspeito, os policiais iniciaram o patrulhamento e localizaram o autor nas proximidades.
Durante a abordagem, todo o valor roubado e o produto foram recuperados.
A ocorrência foi apresentada na delegacia de plantão da Polícia Civil.
O homem foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e permanece à disposição da Justiça.