A Polícia Militar apreendeu um adolescente em posse de uma motocicleta furtada no último domingo (28), em Redenção da Serra.
A ação foi realizada pela equipe do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante deslocamento para outra ocorrência.
Os policiais avistaram o jovem em atitude suspeita, desembarcando de uma motocicleta sem placa.
Durante a abordagem, nenhum item ilícito foi encontrado com o menor, porém, ao verificar os dados nos sistemas, os policiais constataram que a moto havia sido furtada na cidade de Guaratinguetá.
O adolescente e o veículo foram encaminhados à delegacia de plantão.
A motocicleta foi apreendida para posterior devolução ao proprietário, e o menor infrator permaneceu à disposição da Justiça.