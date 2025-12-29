A Polícia Militar apreendeu um adolescente em posse de uma motocicleta furtada no último domingo (28), em Redenção da Serra.

A ação foi realizada pela equipe do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante deslocamento para outra ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp