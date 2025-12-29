30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATO INFRACIONAL

Adolescente é apreendido com motocicleta furtada na região

Por Da redação | Redenção da Serra
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Motocicleta apreendida havia sido furtada em Guaratinguetá
Motocicleta apreendida havia sido furtada em Guaratinguetá

A Polícia Militar apreendeu um adolescente em posse de uma motocicleta furtada no último domingo (28), em Redenção da Serra.

A ação foi realizada pela equipe do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante deslocamento para outra ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os policiais avistaram o jovem em atitude suspeita, desembarcando de uma motocicleta sem placa.

Durante a abordagem, nenhum item ilícito foi encontrado com o menor, porém, ao verificar os dados nos sistemas, os policiais constataram que a moto havia sido furtada na cidade de Guaratinguetá.

O adolescente e o veículo foram encaminhados à delegacia de plantão.

A motocicleta foi apreendida para posterior devolução ao proprietário, e o menor infrator permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários