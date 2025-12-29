Uma mulher de 31 anos foi presa ao tentar entrar em presídio de Tremembé com oito comprimidos de estimulante sexual, pesando ao todo aproximadamente seis gramas. A apreensão ocorreu nesse domingo (28), na Penitenciária 1 “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”, de Tremembé.

Segundo a Polícia Penal do Estado de São Paulo, a mulher foi impedida de visitar o companheiro preso no Complexo Penal de Tremembé. Ela foi flagrada durante os procedimentos de segurança para a entrada de familiares no presídio.