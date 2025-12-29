30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

VALE: Mulher é presa levando estimulantes para namorado na prisão

Por Da redação | Tremembé
Comprimidos estavam escondidos no cós da calça da mulher
Uma mulher de 31 anos foi presa ao tentar entrar em presídio de Tremembé com oito comprimidos de estimulante sexual, pesando ao todo aproximadamente seis gramas. A apreensão ocorreu nesse domingo (28), na Penitenciária 1 “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”, de Tremembé.

Segundo a Polícia Penal do Estado de São Paulo, a mulher foi impedida de visitar o companheiro preso no Complexo Penal de Tremembé. Ela foi flagrada durante os procedimentos de segurança para a entrada de familiares no presídio.

Enquanto submetia a visitante à inspeção no aparelho de escâner corporal, uma policial penal observou alterações nas imagens da região da cintura da mulher, que confirmou que escondia os comprimidos sua roupa, no cós de sua calça.

A mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia de plantão em Taubaté, para registro de boletim de ocorrência e demais providências legais. Ela também foi suspensa do cadastro de visitas da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

