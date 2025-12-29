30 de dezembro de 2025
OPORTUNIDADE

Caraguatatuba tem 283 vagas de emprego para contratação imediata

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba disponibiliza 283 vagas de emprego para esta segunda-feira (29).

As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e exigências de experiência, com atendimento presencial em duas unidades no município.

Os setores em destaque são alimentação, comércio, serviços gerais e construção civil.

Há ainda vagas para técnicos e enfermeiros, além de docentes e preceptores de cursos profissionalizantes.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer presencialmente munidos de RG, CPF e currículo atualizado.

regiões norte e centro: pat (rua Taubaté, nº 520, Sumaré), das 8h às 16h.
região sul: cate (avenida José Herculano, nº 7.495, Travessão), com recebimento de currículos das 8h às 14h.

Expediente de fim de ano

Em razão das comemorações de ano novo, as unidades não terão expediente nos dias 31 de dezembro, 1º e 2 de janeiro.

O atendimento segue normal nesta segunda (29) e terça-feira (30).

