O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba disponibiliza 283 vagas de emprego para esta segunda-feira (29).

As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e exigências de experiência, com atendimento presencial em duas unidades no município.

