A morte da adolescente Andreia Duque da Cunha, 17 anos, comoveu amigos e familiares em São José dos Campos. Ela estava na garupa de uma moto envolvida em uma colisão com um ônibus. Andreia morreu no local do acidente.

O grave acidente de trânsito ocorreu na avenida General Motors, na região do distrito de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos, na noite desse domingo (28).