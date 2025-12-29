A morte da adolescente Andreia Duque da Cunha, 17 anos, comoveu amigos e familiares em São José dos Campos. Ela estava na garupa de uma moto envolvida em uma colisão com um ônibus. Andreia morreu no local do acidente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O grave acidente de trânsito ocorreu na avenida General Motors, na região do distrito de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos, na noite desse domingo (28).
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h20 para atender a uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e um ônibus, com vítimas.
No local, equipes de Resgate e da Unidade Avançada do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento a duas vítimas, o condutor da moto, de 18 anos, e a vítima fatal, de 17 anos – Andreia faria 18 anos no próximo dia 15 de janeiro.
“17 anos. Tinha a vida toda pela frente”, lamentou Márcia Santos em publicação nas redes sociais.
“Era meu primo na moto. Menino trabalhador, esforçado. Estava com a namorada e fecharam eles, a menina perdeu a vida”, disse Maria Eduarda, também nas redes sociais.
Acidente
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus da Viação Piracicabana, de 45 anos, relatou que trafegava pela região da ponte do bairro Vista Verde, sentido à avenida Juscelino Kubitschek, e manteve “procedimento padrão de segurança, checando constantemente os retrovisores esquerdo e direito” antes de entrar na avenida.
Logo após completar a manobra, o motorista ouviu um barulho muito forte, momento em que supôs inicialmente tratar-se de possível quebra da roda ou componente do veículo, dada a intensidade do ruído.
Ele estacionou o ônibus e desceu do veículo, acompanhado de passageiros, para verificar o ocorrido. Na parte traseira do veículo, constatou a presença de uma motocicleta caída e uma pessoa caída no solo, além de um homem posicionado parcialmente sob a parte dianteira do ônibus.
Tratava-se do motociclista de 18 anos, que havia sido arrastado pelo ônibus, segundo o boletim de ocorrência. Ele sofreu escoriações diversas pelo corpo e sobreviveu ao acidente.
A vítima sobrevivente foi socorrida pela ambulância do Samu e encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, para atendimento médico. O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência como homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor.