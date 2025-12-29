A morte de Andreia Duque da Cunha, de 17 anos, vítima de um grave acidente de trânsito na noite de domingo (28), causou forte comoção em São José dos Campos, especialmente entre fiéis e moradores do bairro Canindu 1, onde ela atuava como coroinha da Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

Nas redes sociais, mensagens de despedida e solidariedade se multiplicaram desde a confirmação do falecimento. Amigos, conhecidos e membros da comunidade religiosa expressaram incredulidade e dor diante da perda precoce.