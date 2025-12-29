A morte de Andreia Duque da Cunha, de 17 anos, vítima de um grave acidente de trânsito na noite de domingo (28), causou forte comoção em São José dos Campos, especialmente entre fiéis e moradores do bairro Canindu 1, onde ela atuava como coroinha da Comunidade Nossa Senhora de Fátima.
Nas redes sociais, mensagens de despedida e solidariedade se multiplicaram desde a confirmação do falecimento. Amigos, conhecidos e membros da comunidade religiosa expressaram incredulidade e dor diante da perda precoce.
“Ainda sem acreditar, que Jesus conforte o coração de todos os familiares”, escreveu amiga. “Vá em paz, Andreia, você foi importante para mim”, publicou amigo.
"Oh meu Deus, a rua não vai ser mais a mesma com seu sorriso e educação sentimentos à família”.
Andreia morreu após a colisão entre uma motocicleta e um ônibus na avenida General Motors, na região do distrito de Eugênio de Melo. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h20 e atendeu duas vítimas no local. Um jovem de 18 anos, que conduzia a motocicleta, sobreviveu e foi encaminhado ao Hospital Municipal da Vila Industrial. Andreia, que completaria 18 anos no próximo dia 15 de janeiro, não resistiu aos ferimentos.
O velório acontece nesta segunda-feira (29), na Urbam, na região leste da cidade. O sepultamento está marcado para as 15h30, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no bairro Santana, zona norte.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.