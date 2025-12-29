O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza, nesta segunda-feira (29), um total de 462 vagas de emprego em diversos setores.
As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental incompleto até o nível técnico, com opções para candidatos com ou sem experiência prévia.
Distribuição das Vagas e Principais Áreas
O maior número de postos de trabalho se concentra nos setores de serviços, comércio e construção civil. Entre as áreas com maior demanda, destacam-se:
-
Teleatendimento e vendas: são 205 vagas para operador de teleatendimento e 7 vagas para vendedores.
-
Logística e indústria: 100 vagas para ajudante de embalador, 20 para fiscal de piso, 10 para operador de empilhadeira e 5 para motofretista.
-
Construção civil: 25 vagas para carpinteiro e 20 para armador de ferros.
Serviços e alimentação: 30 vagas para jovem aprendiz, 13 para o setor de cozinha e 10 para auxiliar de limpeza e controladores de acesso.
Oportunidades para Pessoas com Deficiência
Entre as oportunidades divulgadas pelo PAT existem 127 vagas acessíveis para PCDs, sendo 32 exclusivas e 95 abertas à ampla concorrência.
Entre as exclusivas se destacam os cargos de Balconista de Padaria (02) e Operador de Teleatendimento (30).
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer à sede do PAT, na Praça Afonso Pena,nº 175, Centro, munidos de Carteira de Trabalho, RG e CPF originais.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, até as 16h ou até o esgotamento das senhas.
As vagas também podem ser consultadas pelo aplicativo "SINE FÁCIL" ou pelo Portal Mais Emprego.