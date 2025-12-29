O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza, nesta segunda-feira (29), um total de 462 vagas de emprego em diversos setores.

As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental incompleto até o nível técnico, com opções para candidatos com ou sem experiência prévia.

Distribuição das Vagas e Principais Áreas