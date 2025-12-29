30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OPORTUNIDADE

SJC tem 462 vagas para quem quer começar 2026 empregado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza, nesta segunda-feira (29), um total de 462 vagas de emprego em diversos setores.

As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental incompleto até o nível técnico, com opções para candidatos com ou sem experiência prévia.

Distribuição das Vagas e Principais Áreas

O maior número de postos de trabalho se concentra nos setores de serviços, comércio e construção civil. Entre as áreas com maior demanda, destacam-se:

  • Teleatendimento e vendas: são 205 vagas para operador de teleatendimento e 7 vagas para vendedores.

  • Logística e indústria: 100 vagas para ajudante de embalador, 20 para fiscal de piso, 10 para operador de empilhadeira e 5 para motofretista.

Construção civil: 25 vagas para carpinteiro e 20 para armador de ferros.

  • Serviços e alimentação: 30 vagas para jovem aprendiz, 13 para o setor de cozinha e 10 para auxiliar de limpeza e controladores de acesso.

    • Oportunidades para Pessoas com Deficiência

    Entre as oportunidades divulgadas pelo PAT existem 127 vagas acessíveis para PCDs, sendo 32 exclusivas e 95 abertas à ampla concorrência.

    Entre as exclusivas se destacam os cargos de Balconista de Padaria (02) e Operador de Teleatendimento (30).

    Como se candidatar

    Os interessados devem comparecer à sede do PAT, na Praça Afonso Pena,nº 175, Centro, munidos de Carteira de Trabalho, RG e CPF originais.

    O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, até as 16h ou até o esgotamento das senhas.

    As vagas também podem ser consultadas pelo aplicativo "SINE FÁCIL" ou pelo Portal Mais Emprego.

