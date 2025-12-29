Um homem de 29 anos está desaparecido desde a manhã de domingo (28) em São José dos Campos. Lucas Oliveira saiu de casa no bairro Jardim Alvorada e não retornou.

Segundo familiares, Lucas deixou a residência por volta das 5h, sem informar o destino ou o motivo da saída. Ele levou consigo apenas os documentos pessoais, mas deixou o telefone celular e os cartões bancários em casa. A família afirma ainda que não havia qualquer viagem ou compromisso previamente marcado que explicasse a saída no início da manhã.